不在乎全身掛滿黃金 24歲大眼妹嫁富二代：我愛的是你

中國旭日陶瓷集團董事長黃英明獨子3月下旬迎娶24歲新娘，女方身上掛滿了金飾，手上戴著5克拉的大鑽戒。（圖擷取自天天快報）

2018-05-23 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國旭日陶瓷集團董事長黃英明獨生子3月下旬迎娶24歲美嬌娘，只見新娘從雙臂、頭上到胸前全身滿滿都是金飾，手上還戴著5克拉大鑽戒，但她卻當著眾人的面對新郎堅定地說「老公我不在乎黃金有幾公斤，我愛的是你這個人」，讓全場觀禮的嘉賓聽了感動不已。

綜合外媒報導，這起婚禮在3月下旬舉行，新郎是中國陶瓷大亨黃英明的獨子，新郎身材壯碩，迎娶動員了約20輛勞斯萊斯、賓利、藍寶堅尼等價值連城超跑、名車，從廣東省珠海市區前往斗門區，當眾為新娘戴上要價50萬人民幣（約台幣234萬元）的5克拉大鑽戒。

報導指出，這對新人是經人介紹認識，新郎對新娘很好，經過熱烈追求，交往幾個月就決定步上紅毯；依照廣東當地的風俗習慣，新娘在結婚當天要配戴黃金飾品，多寡則依照男方家中經濟條件而定，儘管女方家長對新郎倌外貌有些意見，但為求女兒過得好還是把她嫁了，婚禮上新娘除了兩手手臂上套滿金手鐲、頭上戴著金冠、胸前佩掛的金飾之外，還外加兩串金手鐲掛在脖子上，配戴的金飾皆是「按公斤算」。但新娘公開對新郎表示，「老公我不在乎黃金有幾公斤，我愛的是你這個人」。

許多中國網友得知消息後，都紛紛獻上誠摯祝福，相繼留言指出「男的沒錢，女的會嫁？」、「我再次相信愛情了」、「祝這對般配佳偶情比金堅、情比鑽堅，情比勞斯萊斯和賓利更堅」、「新娘的話讓我感動到想哭」、「呸呸呸！一大早的看到這堆玩意兒」。

新娘配戴的金飾皆「按公斤算」，但新娘公開對新郎說「老公我不在乎黃金有幾公斤，我愛的是你這個人」。（圖擷取自天天快報）