手腳都發熱耶！強國土豪大撒幣 出國打283萬「續命針」

4名中國土豪在中介公司的組織下，遠赴烏克蘭接受所謂的「胚胎幹細胞治療」，號稱打一劑要價近60萬人民幣（約新台幣283萬）的「續命針」能讓人年輕30歲。示意圖語本新聞無關。（路透）

2018-05-23 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕4名中國土豪由仲介公司組團專程赴烏克蘭接受所謂「胚胎幹細胞治療」，打一劑要價近人民幣60萬元（約新台幣283萬元）的「續命針」，號稱打了能讓人年輕30歲。

綜合中國媒體報導，這4名中國土豪遠赴烏克蘭想要「返老還童」，他們在當地施打所謂的幹細胞「續命針」，這一劑要價近人民幣60萬元，整個療程下來耗資約人民幣400萬元（約新台幣1882萬元），土豪表示不在乎沒效果、只要沒副作用就行，他們施打「續命針」後，自我感覺良好，聲稱整個人手腳發熱、食慾提升，免疫力似乎獲得了提升，第2天起來連視力都變好。

中國科學院動物研究所所長周琪卻痛批這是白花冤枉錢，周琪透露，烏克蘭診所使用的不是胚胎幹細胞，而是流產胎兒的幹細胞，這在很多國家都不准使用、不允許開發成藥物、也不准授予專利。

對於土豪們聲稱手腳發熱、免疫力提升等語，周琪解釋，這只是典型的異物引起自身免疫反應，像生病了會發燒一樣，治病時要激發自己的免疫系統，這是自體的保護性反應，他強調，這跟雞血療法、喝尿療法一樣都是「偽科學」。

許多網友也嗤之以鼻「他們這麼蠢是怎麼賺到錢的？」、「烏克蘭我就呵呵了」、「如果有用早就獲得諾貝爾獎了」、「相信這個的完全就是去送錢...」、「我們應該感激他們為了科學而獻身」。