華盛頓郵報：美國擬將核彈頭工廠 改為提供核燃料設施

美國能源部計畫將南卡羅來納州薩凡納河負責製造核彈頭核心（武器級鈽）的工廠，改造為提供核燃料的設施。美國能源部於薩凡納河畔尚未完工的鈽安全建築。 （路透）

2018-05-21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家核安全管理局（NNSA）日前透露，美國能源部計畫將南卡羅來納州薩凡納河負責製造核彈頭核心（武器級鈽）的工廠，改造為提供核燃料的設施。美國政府為此已花費數十億美元建造。

《華盛頓郵報》報導，美俄於2000年就部分削減戰略核武器達成協議，雙方同意處理兩國於冷戰時期所產出的裂變材料，這項協議被視為是「軍備控制」的里程碑。

這座工廠最初的構想，是為要將美國在冷戰期間生產核子武器所產生的危險原料「鈽」，轉化為混合氧化物，並將它用於商業用途的反應爐。不過，後來因工期延遲和成本增加，且陷入訴訟困境，成為美國國家核安全管理局浪費和管理不善的典型例子。美俄後來關係也陷入惡化，俄國後來在2016年退出該項協議。

早於2015年，一組為數十人的著名軍火談判代表和高級外交官，就致函時任能源部長莫尼茲（Ernest Moniz），表示這項計畫對於防止核武器擴散所做的努力，是一項威脅，且想要轉變方向，技術上的問題也很大。

根據國家核安全局提交給國會的估計，美國政府改造工廠的費用，預估將達7.6億美元；未來幾十年內將需花費近500億美元的經費建造。目前還有待美國國會協調，決定是否執行上述計畫。此前呼籲繼續建設工廠的南卡羅來納州州長麥克馬斯特，也對該計劃表示歡迎。