還原被AlphaGo打哭幕後故事 柯潔渾身顫抖：我做不到…

「中國棋王」柯潔去年5月迎戰Google的人工智慧 AlphaGo，結果慘遭AlphaGo清盤，3戰全敗。（資料照，路透）

2018-05-21 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕「中國棋王」柯潔去年5月迎戰Google的人工智慧 AlphaGo，結果慘遭AlphaGo清盤，3戰全敗，柯潔除中途離場、更一度哽咽落淚，引起話題。事隔1年，柯潔近日受邀演講，還原當時狀況，表示AlphaGo實在太完美，當AlphaGo下出令他絕望的1步棋後，這讓他感到渾身發抖、寒冷地顫抖，也導致他馬上離開對弈室，躲在角落哭了起來。

根據中國媒體《新華社》旗下《新青年》報導，柯潔在演講中表示，當時AlphaGo以2比0領先他，他之後徹夜未眠，思考如何取勝，想說「撿1盤也好」，結果第3局時，他卻在布局階段出現致命失誤。

柯潔說，雖然到了中盤他努力尋找機會，但AlphaGo太完美了，在AlphaGo下出了令他感到寒冷、絕望的1步棋後，他就知道這局是不可能贏了，渾身發抖的他控制不了情緒，馬上離開對弈室，躲在無人的角落大哭。

面對裁判的安慰，柯潔表示，當時他顫抖無力地說著「我做不到，我做不到，我贏不了，我真的贏不了」，後來歐洲圍棋冠軍樊麾也來安慰他，表示「輸給AI的感覺我們都懂，沒關係的。」

柯潔說，當時他再也抑制不住自己的情緒，於是抱住他們大聲痛哭：「我贏不了，我做不到」。柯潔說，他不知道他哭了多久，但作為棋手即使再困難，也要把棋下完，所以就紅著眼眶回到對弈室把棋下完。

柯潔表示，人工智慧戰勝人類棋手一開始對他們來說很難接受，也有許多人發表自己看法，認為人類之間的對弈會沒有意義，但他不認同此觀點；他認為，無論人工智慧再強、再厲害，也無法取代人類棋手對弈帶來的樂趣。

柯潔回憶，他小時候和爸爸下棋、長大後代表國家比賽拿下世界冠軍，空閒時與同伴討論棋局，為自己的進步開心，為自己的失誤懊悔，這些有血有肉的情感體驗，是機器無法取代的。

柯潔也說，能夠參與、見證人類的新智慧以某種形式戰勝了古老智慧，作為棋手讓他感到很欣喜，渴望人類實現更多這樣的自我超越，這也是我們生命的破局與重生。