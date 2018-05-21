威而鋼不只治不舉 加拿大研究：配流感疫苗能治癌

2018-05-21 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大渥太華大學（University of Ottawa）在腫瘤學、免疫學權威學術期刊《OncoImmunology》發布癌症治療法的創新突破，用治療勃起障礙的「藍色小藥丸」威而鋼搭配流感疫苗，竟能成功殺死90%癌細胞，目前正在進行臨床實驗。

綜合外媒報導，人體內的自然殺手NK細胞遇到癌細胞時，會予以標記並將之消滅，但用來控制人體免疫系統正常運作、避免其他健康細胞遭到攻擊的「骨髓衍生抑制細胞」（myeloid-derived suppressor cells）會阻礙NK細胞行事，讓癌細胞得以逃跑、轉移到其他器官或組織。

渥太華大學瑞貝卡．奧爾（Rebecca Auer）博士的研究小組發現，「藍色小藥丸」威而鋼能阻斷「骨髓衍生抑制細胞」正常運作，流感疫苗在當中的角色，是進一步喚醒自然殺手NK細胞，提高它們的工作效率，奧爾博士說，「這項療法對消除實體瘤非常有效」。

奧爾博士補充，對於透過手術摘除腫瘤的病人，這項療法還能幫助他們阻止癌細胞復發，目前使用威而鋼、犀利士等專治無法勃起的藥物，搭配滅活流感疫苗「Agriflu」

，殺死90%的癌細胞，現正準備對在渥太華醫院接受腹部癌症手術的24名患者進行臨床試驗。

但奧爾博士警告，癌症患者切勿自行買藥做實驗。

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渥太華大學在《OncoImmunology》期刊新研究報告