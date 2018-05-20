疑聯合中東國家 川普長子被爆操作社群媒體影響美大選

2018-05-20 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的「通俄門」案有新進展，美國媒體昨日披露川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）在2016大選前，曾密會中東國家特使，並疑似與社群媒體專家合作，不法聯合外國勢力操作大選。

根據美國《紐約時報》報導，美國總統川普的長子小唐納在2016年8月於川普大樓（Trump Tower）密會3位中東特使，分別是擅長操縱社群媒體的以色列專家札梅爾（Joel Zamel）、與川普關係密切的黎巴嫩裔美國商人納德（George Nader），及代表沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國王子的特使。

這場密會由美國軍事任務承包商、著名傭兵業者「黑水公司」（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）牽線，而沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的王子，都曾透過中間人向小唐納表示，他們相當希望川普能當選總統。

社群媒體專家札梅爾在會中向小唐納推銷社群媒體操作方案。至於小唐納是否同意、並實行這份方案，目前尚不明瞭，但知情人士透露，在川普當選之後，當時與會的商人納德向札梅爾支付了高達200萬美元（約新台幣5985萬元）的鉅款。

對此，小唐納的律師證實有這場會面，且3人確實有向小唐納推銷社群媒體競選策略，但小唐納並不感興趣。