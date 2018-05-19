神父大規模性侵案 智利34名主教集體向教宗請辭

由於智利神父犯下大規模性侵案，智利34名主教決定全體向教宗請辭。（法新社）

2018-05-19 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）先前收到一份長達2300頁的報告，裏頭詳細記載智利神父性侵情況，方濟各隨即召來智利全部主教來羅馬開會。經過3天的討論後，智利34名主教集體向教宗請辭，目前尚不知道方濟各是否會同意。

據《CNN》報導，這起驚天性醜聞的核心，是教宗2015年任命的智利奧索爾諾（Osorno）主教巴羅斯（Juan Barros），他知道神父們犯下性侵案件，卻涉嫌知情不報並幫忙掩飾。

教宗一度堅決捍衛巴羅斯主教，怒斥對他的指控完全是誹謗，但在接獲梵蒂岡調查員的報告後，教宗痛心地承認巴羅斯主教的確做了不對的事，並向智利的受害者們道歉；此外，教宗本月在梵蒂岡與3名揭露巴羅斯醜聞的指控者會面，希望能夠得到他們的原諒。

智利全國31名現任主教與3名退休主教，在聲明中透露他們已提出辭呈辭去主教職位與頭銜，從歷史上來看，天主教教會在一個國家的所有主教同時辭職，基本上是前所未有的。

梵蒂岡發言人柏克（Greg Burke）說，他無法回答方濟各是否會接受主教們的辭職。