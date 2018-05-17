南韓新秀NCT保鑣拳打記者 韓媒震怒集體封殺

南韓團體NCT保鑣爆出毆打記者事件。（圖擷自SM娛樂官網）

2018-05-17 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕南韓SM娛樂旗下偶像團體NCT，爆出保鑣揮拳攻擊攝影記者事件，遭無故攻擊的記者當場嘴角爆血，當下NCT經紀人態度也十分惡劣，絲毫沒有要處理的意思，引起南韓媒體圈反彈，集體封殺NCT當日新聞。SM官網今（17）日貼出正式聲明並道歉，表示將嚴懲保鑣及經紀人。

綜合韓媒報導，NCT為SM娛樂旗下火紅新秀團體，2016年才出道但已經累積不小人氣，16日NCT剛結束海外行程抵達仁川機場，機場內除了有追星迷妹外，也有不少記者前往拍照，不料一名男記者在隊伍右側拍照時，突然遭前方一名黑衣保鑣出拳攻擊，直接命中攝影記者臉部，造成對方嘴角爆血，但當時該名保鑣並沒有道歉而是繼續向前走。

遭打的攝影記者強忍疼痛上前追問為什麼要打記者，但NCT經紀人態度也十分差勁，還只用半語回應，當場惹火其他在場媒體。

據了解，南韓媒體圈當天封殺NCT一切資訊，只留下記者遭毆片段並上傳。

今日，SM官網發出道歉聲明，並表示已經帶著經紀人、保鑣親自向該名受傷記者致歉，也承諾會嚴厲懲處保鑣，並對團隊進行機會教育，防止暴力事件再發生。