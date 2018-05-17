以奶代筆大方作畫 藝術系女學生力抗「仇女」聲浪

麥西雅絲本月新開的課程以胸部繪畫，僅開放女性報名，開課以來已有超過400名女性報名或積極尋問。（擷取自臉書）

2018-05-17 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士22歲藝術系女學生麥西雅絲（Sarah Macias）近日在英國曼城發起「以奶代筆」活動，參加者赤裸上身，先將胸部塗滿顏料，再將乳房用作畫筆在紙上作畫。麥西雅絲指出，活動發起後遭眾多「仇女言論」批評，但她強調不會因此屈服，將持續舉辦相關藝術課程。

綜合外媒報導，麥西雅絲過去2年在英國曼城學習藝術，她自述曾用經血作畫、甚至還將跳蛋塞入陰道內，再以跳蛋的電線綁住畫筆作畫。她本月新開的課程以胸部繪畫，僅開放女性報名，開課以來已有超過400名女性報名或積極尋問，然而，反對與批評的聲浪也持續升高。

麥西雅絲表示，每當人們論及女性「乳房」一詞就會立刻聯想到「性感」、「骯髒」或諸多性意味十足的想法，但她認為這無疑是在「性化女體」，強調「女人的胸部無論性感與否，都不會是骯髒的」。她認為，女性該對自己的每一部份身體都有信心，而非順從傳統社會的定義，將某些部位視為羞恥、不潔的。

麥西雅絲坦言，乳房繪畫課程可能會衝擊部分人士的觀感，但相信會受多數人接受。她說，隨著活動在網路上發光發熱，也有不少男性希望能夠參加，但在綜合考量下，目前僅接受女性報名。

女性學員用胸部作畫的作品。（擷取自臉書）

麥西雅絲表示，自己並不樂見外界「性化女體」。（擷取自臉書）