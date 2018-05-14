中國客機飛行時擋風玻璃碎裂脫落 失溫失壓急迫降

一架四川航空的A319客機在飛行途中擋風玻璃突然破裂脫落。（圖擷自微博）

2018-05-14 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川航空一架編號3U8633次航班的空中巴士A319，本預定今（14日）早由重慶飛往西藏拉薩，不料在飛行途中，駕駛艙前的擋風玻璃突然破裂脫落，副機師身上多處遭到玻璃割傷，在駕駛艙失壓、失溫的狀態下，緊急迫降。

綜合中國媒體報導，四川航空一架空中巴士A319客機，原訂今晨由重慶飛往西藏拉薩，不料行經成都上空時，駕駛艙副駕駛側的擋風玻璃突然破碎脫落，駕駛艙氣壓突然降低，溫度驟降至零下，有乘客表示，突然間飛機開始顛簸，感覺客機失去動力，在半空有失重的感覺，座位的氧氣面罩也降下，許多人都以為自己大限將至，客艙內傳出許多哭聲。

飛機駕駛立刻發出緊急代碼7700，在駕駛艙失壓、失溫的狀態下，在上午7點42分緊急迫降成都雙流國際機場，副駕駛顏面及腰部遭碎玻璃劃傷，1名空服員則在班機迫降過程中受傷，當局已安排乘客搭乘其他班機前往目的地，同時調查擋風玻璃突然脫落原因。

空中巴士A319因高原飛行效能十分優秀，被稱為「高原小王子」，西藏航空、四川航空、不丹航空等航空公司均採用大量A319經營高原航線，出事客機是2011年7月交付給川航；緊急代碼7700意味著飛機突遇緊急狀況，如機械故障、機上人員突發疾病等。