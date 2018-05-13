千萬別想歪！這張真的是幼犬照不是露O猥褻照......

小狗被捧在手掌心拍攝，由於小狗無毛成肉色，加上身形長條，一眼看去激似手握「肉色棒狀物」的猥褻照片。（圖擷自臉書「Nikki Ibaos」）

2018-05-13 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕分享愛犬生子喜悅卻被當「露鳥照」？一名菲律賓16歲男孩多明尼克（Dominic Ibaos）家裡所飼養的墨西哥無毛犬近期喜獲麟兒，他興奮著將剛出生的幼犬捧在手心上合照，但由於角度與樣貌太像捧鳥自拍，慘遭臉書封鎖。

綜合外媒報導，菲律賓一名16歲男孩多明尼克家中所飼養的養無毛犬，近日生了3隻小狗，他興奮地將這份喜悅分享到臉書愛狗社團，多明尼克把小狗捧在手掌心由上往下拍的拍攝，由於小狗無毛成肉色，加上身形長條，一眼看去激似手握「肉色棒狀物」的猥褻照片，隔天被臉書的自動判定系統以「不符合社群規範」封鎖帳號，令他哭笑不得。

多明尼克申請人工複查後才拿回帳號，他也到社團喊冤致歉：「絕對不是你們想的那樣。」

多明尼克指出，無毛犬在亞洲很少見，大部分都在墨西哥或美國，所以無毛狗真的很容易造成誤會，甚至在路上還會被懷疑沒有好好照顧自己的狗狗，害其得皮膚病，讓他常常需要解釋。

小狗被捧在手掌心拍攝，由於小狗無毛成肉色，加上身形長條，一眼看去激似手握「肉色棒狀物」的猥褻照片。（圖擷自臉書「Nikki Ibaos」）

菲律賓一名16歲男孩多明尼克家中所飼養的養無毛犬，近日生了3隻小狗，他興奮地將這份喜悅分享到臉書愛狗社團。（圖擷自臉書「Nikki Ibaos」）