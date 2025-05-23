4天內第2起偷渡金門案！ 中國男子套游泳圈泅泳大膽島被逮

一名中國男子利用游泳圈以泅泳方式企圖偷渡金門大膽島，立刻遭海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲、逮捕。（金門海巡隊提供）

2025/05/23 16:52

〔記者吳正庭／金門報導〕繼「520」2名中國男子偷渡金門二膽島，1名中國男子今天利用游泳圈以泅泳方式企圖偷渡金門大膽島，立刻遭海巡署金馬澎分署第12巡防區偵獲、逮捕，全案依入出國及移民法、台灣地區及大陸地區人民關係條例、要塞堡壘地帶法移送金門地檢署偵辦。

海巡署指出，為強化海面目標偵蒐管理，調派第9（金門）海巡隊PP-10083艇前推至大、二膽周邊海域執行巡弋任務，該艇上午10點多在大膽西北方0.7浬處海域，發現1名中國男子攜套游泳圈泅泳，企圖偷渡大膽島，立即將該男逮捕，押返料羅港調查。

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海巡署指出，金門大膽島距中國廈門2.38浬（約4.4公里），距離縱深不足、反應時間極短，第12巡防區整合岸、海巡能量，強化偵蒐作為，全天候監控中國海警船侵擾及小型目標海上動態。

海巡署指出，連日來，「520」當天以保麗龍浮板企圖偷渡二膽島的2名中國偷渡犯，包括今天以救生圈游泳企圖偷渡大膽島的中國偷渡犯，海巡都能在第一時間成功攔截於海上，有效防制中國日益頻繁的灰帶襲擾手段。

海巡署表示，該名中國男子利用游泳偷渡金門，不排除也是中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，「企圖以最少的成本，達到擾亂我民心士氣的最大目的」。

海巡署強調，為有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾，海巡署會持續強化岸海勤務，完成岸海防衛強化措施及相關計畫，積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保國家安全及社會穩定。

一名中國男子利用游泳圈以泅泳方式企圖偷渡金門大膽島，於海上漂浮時，立刻遭海巡署金馬澎分署第十二巡防區金門海巡隊偵獲、逮捕。（金門海巡隊提供）

一名中國男子利用游泳圈以泅泳方式企圖偷渡金門大膽島，於海上漂浮時，遭金門海巡隊逮捕。（金門海巡隊提供）

一名中國男子（左）利用游泳圈以泅泳方式企圖偷渡金門大膽島，遭海巡署金馬澎分署第十二巡防區金門海巡隊偵獲、逮捕。（金門海巡隊提供）

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