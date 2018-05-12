「我想泡在你的血裡！」女瘋狂追愛不成反遭逮補

艾德斯去年底透過交友軟體認識一名男子，卻做出許多誇張行徑，甚至闖入對方家中洗澡、威脅要殺了對方，遭當地警方依騷擾、跟蹤等多重罪名逮捕。示意圖。（法新社）

2018-05-12 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名31歲的女子艾德斯（Jacqueline Ades）日前與一名男子約會後，接連瘋傳多封簡訊、徘徊在男子住處附近，甚至強行闖入男子家中，還對他說「想要泡在你的血裡面」，誇張行徑讓艾德斯被當地警方以跟蹤、威脅等罪名起訴。

綜合外媒報導，艾德斯去年1月在交友網站上認識一名男性，雙方約出來吃過一次晚餐後，艾德斯便深深為對方魅力著迷，還做出踰矩行徑，例如一天傳500封簡訊、把車停在男子住戶附近「埋伏」、甚至強行闖入男子家中泡澡。

受害男子表示，自己與艾德斯的交情並沒有好到需要一天傳500封簡訊的程度，此外，這些簡訊內容相當瘋狂，包含「我該拿你的血做什麼才好呢？我想要整個人泡在裡面」、「你可以做你想做的事，但別離開我，我會殺了你，我不想當殺人犯」，這些簡訊前後加起來，共高達6萬5千封。

當地警方依威脅、跟蹤、騷擾及擅闖私人住宅等多罪起訴艾德斯，並將她逮捕到案，艾德斯仍執迷不悟地表示，自己是男子的妻子，並不認為這些行為會威脅到對方，還稱「愛本來就是件誇張的事」。法院預計下週開庭審理此案，同時對艾德斯進行精神評估。