她死前打電話求救 救護車接線員竟稱「妳總有一天會死」

法國史特拉斯堡22歲女子瑪森嘉（Naomi Musenga）因嚴重疼痛，打電話給救護車服務求救，卻被消遣地回覆「有一天妳肯定會死的，和其他人一樣。」最後瑪森嘉不幸病逝。（法新社）

2018-05-12 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕冷血到令人毛骨悚然！法國史特拉斯堡22歲女子瑪森嘉（Naomi Musenga），於去年12月29日因嚴重疼痛，打電話給當地的救護車服務，直說自己痛得要死，沒想到接線員卻消遣地回覆「有一天妳肯定會死的，和其他人一樣。」最後是瑪森嘉親戚找人將她送到醫院，但這位妙齡女子到院後不久便身亡。

據《CNN》報導，在這通3分鐘的求救電話中，瑪森嘉一開始說著「請幫幫我，女士...」接線員回應「好的，發生什麼事？」但瑪森嘉痛得只能說「幫幫我」，此時接線員表示「如果妳不告訴我發生了什麼事，我會掛斷電話。」

此時的瑪森嘉痛到無法描述症狀，只能說著自己很痛，接線員則要她打給醫生。瑪森嘉聞言求救地說「我會死的...」接線員竟回覆「是的，有一天妳會像其他人一樣死去，給醫生打電話吧。」並把法國醫療急救服務SOSMédecins的號碼告知給瑪森嘉，該服務會將醫生直接送到家中。

身體劇痛的瑪森嘉懇求接線員幫幫她，對方卻回覆「我幫不了妳，我不知道妳有什麼問題。」當瑪森嘉說自己很痛覺得一切都很糟糕時，接線員僅重複地告訴她打電話給SOSMédecins。

最後是由瑪森嘉的親戚撥打醫療急救服務，醫生到她的住所後才將瑪森嘉送醫急救，才剛到院就連續兩次心臟病發作，於加護病房內撒手人寰。目前確切的死亡尚未確定。但最初的屍檢顯示瑪森嘉出現多重器官衰竭和出血症狀。

這段求救電話錄影檔公布後，引起法國民眾的憤怒，瑪森嘉親人聘請的律師阿舒爾（Mohamed Aachour）表示，瑪森嘉受到冷漠與輕蔑的對待，完全沒有詢問「妳是否一個人？」、「妳能撥打電話嗎？」、「妳痛了多久了？」等問題。目前該救護車服務商已暫時停止營運，檢察官也針對此案展開調查。