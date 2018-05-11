制止剽竊智財 美參議員提案「機敏技術禁售中國」

這項法案將禁止美國政府或承包商向「華為技術」和「中興通訊」購買電信設備和服務。（美聯社）

2018-05-11 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國侵犯美國智慧財產權的狀況，美方今天又有動作，聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）稍早提出一項法案，禁止出售「機敏技術」給中國，同時提高關稅及其他稅收，成為強行制止中方剽竊智慧財產權的務實之舉。

根據《路透》報導，美國參議院外交委員會（Foreign Relations Committee）週四（10日）公布「與中國公平交易執行法」（Fair Trade with China Enforcement Act）議案，提案的共和黨參議員盧比歐強調，這個法案將禁止美方出售國安相關技術及部分機敏智慧財產權給中國，同時在國內對跨國企業在中國的營收加課稅金。

盧比歐在介紹該法案的聲明中直言，「面對中國此一日益成長的威脅，美國該如何應對成了這個世代最重要的地緣政治議題，此舉成敗更將直接定義21世紀」。

這項法案將禁止美國政府或承包商向「華為技術」和「中興通訊」購買電信設備和服務，這兩間公司名列全球主要電信設備製造商之列。此前，美國總統川普執政團隊與國會議員均持續對美企施壓，要求後者不得銷售產品給華為及中興，並指稱對方透過這些技術及產品監視美國人。