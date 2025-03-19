03/19 各報重點新聞一覽

監察院昨針對預算遭刪減將聲請釋憲並舉行記者會，秘書長李俊俋說明預算被大砍業務窒礙難行，必須聲請釋憲原由。（記者塗建榮攝）

2025/03/19 06:47

自由時報

預算遭重砍「無路可走」 監院將聲請釋憲、暫時處分

監察院今年度總預算業務費遭立法院大幅砍刪九十六％，嚴重衝擊其憲政職責與機關運作，監察院副院長李鴻鈞昨率秘書長李俊俋及各處首長召開記者會，表示已「無路可走」，正式宣布在總統公布總預算案時，將同步向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

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被控「慣老闆」 不准助理請假就醫 藍委葉元之立院辦公室 遭北市府勞檢

國民黨立委葉元之被控霸凌前助理方旭，包括言語羞辱、不准假就醫，最終疑導致方工作壓力過大病逝，後續更傳出葉是「慣老闆」；北市勞動局接獲檢舉，昨派員前往葉元之國會辦公室勞動檢查，發現現場無方旭的出勤紀錄，要求葉補充說明，也發現未設置職場暴力預防措施，涉違反職業安全衛生設施規則，限期一個月改善，未改善將依法開罰三至十五萬元罰鍰。

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提升沿海船隻掌握 避免亂闖肇事 小船及遊艇擬強制加裝AIS

中國快艇去年六月直闖淡水渡船頭，如入無人之境，甚至擦撞交通船，引起國安疑慮，加上考量航勤安全、搜救及查緝走私，交通部航港局擬修法要求所有小船及遊艇加裝AIS（船舶自動識別系統），扣除目前已經安裝AIS船隻，初估約四千六百艘需安裝，提升對沿海船隻掌握度。

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聯合報

國防總檢討：陸犯台預警時間縮減

賴清德總統任內「四年期國防總檢討」昨天公布，第一次強調建構「多域拒止、韌性防衛」的作戰整備方向，建構地面、海上、空中、太空及網路等多重空間領域的防禦體系；我國將加強與美國及友盟國家合作，打造更穩固且具彈性的國防供應體系。

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停火條件 傳普亭要求停供烏武器

美國總統川普十八日與俄羅斯總統普亭通話，川普盼俄方同意俄烏停火卅天方案，已預告將討論烏克蘭領土控制權等議題，彭博社獨家報導，普亭計畫要求停火期間暫停向烏克蘭交付所有武器。

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中國時報

漢光演習鎖定2027中共犯台

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄進行業務報告，根據國防部18日送抵立法院的書面報告，今年漢光41號演習首度設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，演習自2月開始進行「高階幹部圖上兵推」、4月「電腦輔助指揮所演習」及7月「實兵演練」等三階段實施。軍事專家認為，明訂2027年為演習想定是大膽預判，令人感受兩岸間充滿硝煙味。

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李嘉誠賣巴拿馬港口 傳北京要查

香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」的港口經營權售予美企事件持續「炎上」。繼港媒連日多篇批評文章被中共港澳辦快速轉載外，香港特首李家超18日表示，任何交易須符合法律法規要求，但未鬆口是否動用《香港國安法》審查。此時傳出，北京高層已指示大陸監管單位介入審查，甚至另有中資與長和積極洽談中。

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國民黨立委葉元之被控霸凌前助理方旭，北市勞動局接獲檢舉，昨派員前往葉元之國會辦公室勞動檢查。（資料照）

交通部航港局擬修法要求所有小船及遊艇加裝AIS，初估約四千六百艘需安裝，提升對沿海船隻掌握度。（記者蔡昀容攝）

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