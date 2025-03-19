11縣市低溫特報！今各地轉乾多雲到晴 明晨恐非常冷

中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚相當寒冷。（資料照）

2025/03/19 06:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（19日）強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚寒冷，中南部日夜溫差較大，中部以北及宜蘭低溫僅10至11度，其他地區13至15度，其中雲林以北地區及宜蘭、南投有局部10度左右或以下氣溫發生的機率。

北部、宜花白天仍涼，最高溫約15至18度，花東約17至19度，中南部地區約21、22度。離島方面，澎湖全天16至19度，金門12至18度，馬祖9至12度。

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氣象署今天凌晨4時35分發布低溫特報稱，強烈大陸冷氣團或寒流影響，新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

降雨方面，環境逐漸轉乾，但基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大台北地區及中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，中南部及花東3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往山區應留意霧淞、路面結冰及道路濕滑等狀況。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明天（20日）清晨強烈大陸冷氣團或寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

21日、22日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低。20日至22日各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

23日至25日各地大多為晴到多雲，早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 16 12 ~ 21 15 ~ 22 14 ~ 17

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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