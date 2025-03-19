北市府「上級指示」駁回場地申請 罷徐巧芯民團批權威復辟

「剷除黑芯」團體曾於景勤一號公園設連署站。（資料照）

2025/03/19 06:45

〔記者李文馨／台北報導〕推動罷免台北市國民黨籍立委徐巧芯的「剷除黑芯」今（19）日表示，團隊依法申請本月15、16、22、23日在公園的連署活動，台北市公園處14日卻以「同月份同場地已有相同性質活動」的理由駁回22、23日的申請，承辦只表示該函文是「上級指示」。他強調，罷免是公民的基本權利，如今被台北市政府濫權針對，「這不是權威復辟，什麼才是」？

根據「台北市公園場地申請使用須知」，申請人有下列情形之一者，場地管理機關應不予許可使用：一，活動違反場地設立之特定目的；二，舉辦私人祭典活動、宴客或其他足以影響環境安寧之活動；三，有場地使用管理辦法第5條規定情形。

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罷團志工表示，團隊3月15、16、22、23日於台北市信義區「景勤一號公園」均有罷免徐巧芯的現場連署活動，使用公園皆依法提出申請、繳費、繳押金與投保，然而22、23日的活動卻收到台北市公園處通知，依「台北市公園場地申請使用須知」，以「同月份同場地已有相同性質活動」的理由駁回申請。

志工指出，「公園場地申請使用須知」中根本沒有記載上述駁回理由，承辦也無法提供解釋，只表示此駁回函文是「上級指示」。他們聽說，市府高層已指示，未來一律不准「罷免活動」到公園內，只准退縮至公園邊的人行道，但公園場租1天1萬元、押金1萬元仍要收。

該名志工說，台灣是民主法治社會，台北更是首善之都，台北市政府今天在沒有法源基礎下，僅因市府高層的「交代」，就沒收了人民合法申請集會的權力，也讓基層承辦人員面對民眾時，感到無比為難。他強調，罷免是公民的基本權利，如今卻被台北市政府濫權針對，「這不是權威復辟，什麼才是！？」請與他們一同對濫權的台北市政府嚴正抗議。

推動罷免徐巧芯團隊今日指出，團隊申請本月15、16、22、23日在公園連署，但北市公園處14日以「同月同地有相同活動」為由，駁回22、23日申請，承辦表示是「上級指示」。（剷除黑芯團隊提供）

推動罷免徐巧芯團隊今日指出，團隊申請本月15、16、22、23日在公園連署，但北市公園處14日以「同月同地有相同活動」為由，駁回22、23日申請，承辦表示是「上級指示」。（剷除黑芯團隊提供）

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