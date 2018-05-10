獲選後反中態度軟化 馬哈地：對一帶一路沒有疑慮

2018-05-10 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞大選變天，反對黨陣營「希望聯盟」（Pakatan Harapan）獲得政權，將出任首相的馬哈地（Mahathir Mohamad）競選期間對中國投資持強烈態度，他曾表示「不公平且無法讓馬國人受益的合作協議及項目，應該重新評估其必要性。」更直言當選後要加強對中國投資的監管。而在今（10）日勝選後的記者會上，馬哈地一改先前激烈的反中言論，他表示「對一帶一路沒有疑慮，除了不希望看到太多戰艦出現在這個地區。」

此次馬來西亞大選由原執政黨「國民陣線」（Barisan Nasional）對上反對陣營「希望聯盟」，最後由希望聯盟贏得大選。因為中國投資對馬國影響深遠，競選期間中國因素成為選戰的重要議題。據《星島日報》報導，希望聯盟主席馬哈地批評現任首相納吉布「將馬來西亞賣給中國」，他指責中資合約讓中國人「來這裡買地，開發豪華城鎮，對我們沒有益處。」並指出贏得選戰後將重新審視中國投資。

然而馬哈地在今日的勝選記者會上，對於中國投資的態度不像原先那麼強烈，他表示「對一帶一路沒有疑慮，除了不希望看到太多戰艦出現在這個地區。」不過他同時也指出，若有必要，馬來西亞保有和北京重新談判某些協議條款的權利。

針對選戰期間曾出言批評中國的馬來西亞新政府，中國外交部發言人耿爽今日做出回應，他表示中馬「互利合作成果豐碩，這值得雙方共同珍惜和維護。」