前CIA內鬼洩密中國害死逾20線民 恐被判終身監禁

華裔專員李春興將機密售予中國，讓中國當局破解美國的間諜系統，造成20多名中情局線人喪生，是美國近年來最嚴重的情報挫敗。（歐新社）

2018-05-09 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕現年53歲的前中情局（CIA）華裔專員李春興（Jerry Chun Shing Lee，或譯李振成）涉嫌擔任雙面間諜，將機密文件交付中國，疑因此害死20名CIA線人，今年初遭美方逮捕，現依蒐集機密資料罪起訴，最高可被判終身監禁。

綜合外媒報導，前CIA華裔專員李春興在2007年離開後，到香港一家知名拍賣公司工作，2010年4月，2名中國情報人員找到他，出鉅資誘使他提供CIA機密文件，他將機密售予中國，讓中國當局能夠在2010年後成功破解美國的間諜系統，造成20多名中情局線人喪生，中國情報網路被瓦解，堪稱是美國情報間諜網近年來最嚴重的挫敗。

聯邦調查局（FBI）探員在李春興住的旅館房間行李中發現2本小冊，驚見裡面全是中情局最高機密，寫有中情局人員名單和間諜新成員姓名、人數和電話，以及隱蔽設施的位置，並詳細寫下與中情局線人和卧底特工會面的詳細情況，李春興今年初返美時在機場當場被逮捕。

檢方指出李振成擁有「來源不明的現金存款，且就去中國的經歷和在海外的行動中，多次對美國政府撒謊」，指控其秘密蒐集及非法存有機密文件，同時散佈機密資料來協助外國政府，一旦判刑確定，恐面臨終身監禁。