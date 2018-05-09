涉嫌逃稅 南韓檢方突擊LG總部搜查

2018-05-09 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓LG集團涉嫌逃稅，南韓檢方今（9日）對LG集團位於首爾汝矣島的總部進行突擊搜查，查扣了包括會計憑證在內的多項證據。

《韓聯社》報導，南韓國稅局已對LG集團董事長具本茂（Koo Bon-moo）的家人提出控訴，要求他們配合逃稅行為的調查。

首爾中央地區檢察官辦公室懷疑，LG集團在進行相關企業股權轉讓時涉嫌逃稅。

檢察官也指控，具本茂家族，特別是具本茂的兒子具光謨（Koo Kwang-mo），不正當地從LG附屬企業股權中獲利。