美女記者疑遭襲臀 不顧現場直播轉身怒K豬哥球迷

墨西哥體育記者莫拉反擊伸出鹹豬手的球迷。（圖片取自「Maria Fernanda Mora」推特）

2018-05-04 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一名體育女記者在戶外進行現場直播時，疑似遭到後方球迷伸鹹豬手「襲臀」，該名主播顧不得直播仍在繼續，轉身拿麥克風猛K球迷，由於最近女權運動「#Me Too」聲浪高漲，整起事件在網路上引起熱烈討論。

事情發生在上個月底，福斯體育台女記者莫拉（Maria Fernanda Mora）當時正在瓜達拉哈拉球場外現場直播，身旁聚集著不少球迷手舞足蹈熱情歡呼。但在直播暫告段落時，莫拉疑似遭後方一名球迷襲臀，只見她臉色一變，轉身拿著麥克風對該名球迷猛捶，該名球迷則一臉訝異，雙手高舉口中念念有詞，最後悻悻然離開。

莫拉事後在推特上表示，「每天都有上千名女性在公共場合遭受到我在當下所面臨的事情，不同的是，這件事發生在我進行現場直播時，而我決定挺身捍衛我自己。」

莫拉進一步解釋，一開始她以為因現場擁擠，自己是無意遭碰觸便繼續直播，但該名球迷再次碰觸她的臀部，她才決定反擊。莫拉在最後強調，她對於自己的舉動完全不後悔，並呼籲所有女性，面對性騷擾時不要再沉默以對。