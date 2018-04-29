俄「浮動核電廠」起航途經多國 環團批「漂浮車諾比」

俄羅斯「浮動核電廠」今日於聖彼得堡啟航，綠色和平組織等環保團體擔憂此舉將對環境構成威脅，並賦予「漂浮車諾比」之名作為調侃。（路透）

2018-04-29 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國營核子企業耗資近5億美元所建造的「浮動核電廠」，今（29）日於聖彼得堡啟航，未來將途經波羅的海、挪威、北極等地抵達西北部城市莫曼斯克，綠色和平組織等環保團體擔憂此舉將對環境構成威脅，並賦予「漂浮車諾比」之名作為調侃。

綜合媒體報導，為供應俄國境內極北及遠東偏遠地區的用電，俄羅斯國營核能公司Rosatom已建造出一座足以為20萬人口鄉鎮供電的浮動式核電廠「羅曼索諾夫院士號」（Akademik Lomonosov）。

未來這個全球首座海上浮動核電廠將於2019年夏天裝載核燃料，並於俄國東北的北極港佩韋斯服役。核能公司Rosatom的這項計畫遭受「綠色和平組織」等環保團體大肆抨擊，並以「漂浮車諾比」、「核子鐵達尼號」等用語調侃該項計畫，並認為「浮動核電廠」若在途中發生事故，將危及北極部分地區。

綠色和平組織中東歐核能專家哈佛坎普（Jan Haverkamp）表示，在聖彼得堡進行測試的初步計畫雖已取消，但「浮動核電廠」在北極海四處閒晃的行為，仍對環境及其他人口稠密或脆弱的自然地區構成威脅，且將「核子鐵達尼號」的測試移至大家看不見的地方，也不會比較好。

面對來自眾多環保團體及國家的抨擊，核能公司Rosatom堅稱「浮動核電廠」是「全世界最安全的核子裝置之一」，符合國際原子能總署（IAEA）對運轉程序的所有要求，不會對環境構成任何威脅，並已安裝最新的安全系統防範核災，誇口就算連海嘯等天然災害也奈何不了「浮動核電廠」。

據「綠色和平組織」指出，有跡象顯示，包括中國、阿爾及利亞、印尼、馬來西亞、阿根廷等15個國家均對「浮動核電廠」興致勃勃，盼能帶來石油及天然氣等能源。