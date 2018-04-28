伊朗核協議、鋼鋁關稅 梅克爾和川普談30分鐘徒勞無功

德國總理梅克爾訪問美國，與美國總統川普長談30分鐘，針對伊朗核協議、鋼鋁關稅問題進行討論，但最後無功而返。（美聯社）

2018-04-28 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏結束美國國事訪問後，德國總理梅克爾接力訪問美國，與美國總統川普談話約30分鐘，針對伊朗核協議、鋼鋁關稅問題進行討論，但最後無功而返。

綜合媒體報導，德國總理梅克爾於美國當地時間4月27日工作訪問美國，由於工作訪問行程較為緊湊，僅與美國總統川普進行了大約30分鐘的對談，對談後在兩人聯合舉行的記者會上，梅克爾卻表示對於鋼鋁關稅問題，「決定權在總統（川普）身上」，透露了她在對談中並未取得優勢的訊息。

川普表示，「我們需要一種更公平的互惠關係，我與總理（梅克爾）都是這麼希望」，川普也批評北約成員國並未將GDP的2%作為國防開支，並重申「北約是很好的，但是它對歐洲的助益遠遠大過於對美國的助益，為甚麼我們得付大部份的錢？」，表達希望能與歐洲國家訂下真正的平等、互惠條約的意向。

美國對於歐洲的鋼鋁關稅豁免期限將於5月1日到期，全球未能得到豁免延期的國家都將會被收取10%至25%的進口關稅，而台灣也在影響範圍內，目前尚未得到豁免。