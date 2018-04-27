加州眾議院通過「這項法案」 《聖經》恐成禁書

2018-04-27 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州眾議院日前通過一項法案，禁止以任何形式對同性戀者進行「性傾向轉化療法」，包含談論有關性道德的書籍、講座，都將可能被視為非法，加州共和黨議員特拉維斯．阿倫（Travis Allen）說，就連《聖經》都將會成為禁書，「這是用政治手段來形成文化」。

綜合外電報導，具高度爭議性的AB-2943議案，加州眾議院在19日以50比18的票數通過，未來將進入參議院進行第二輪表決。這項議案將性傾向轉化療法視為非法，如果向求診者收取費用，嚴重還可能構成「商業詐欺行為」，另外談及避免同性吸引力的書籍、舉辦相關的諮商服務或講座，也可能會被禁止。

性傾向轉化療法是指，透過心理或靈性介入來使人從雙性戀或同性戀轉化至異性戀的方式，不過，目前並沒有可靠的證據表明性傾向是能夠改變的，議案提案者，同時也是加州LGBT核心立法小組（California Legislative LGBT Caucus）主席的民主黨議員羅達倫（Evan Low）引用美國人權觀察的一份報告說，轉化療法「會造成嚴重的健康風險」並且無效，「因此我們相信這類的諮商是一種欺詐行為」。

不過，特拉維斯．阿倫在接受媒體訪問時提到，從「字面上」來說，這個法案將可能禁止《聖經》販售，「因為它的內容論及性道德」。不少議員質疑法案過於籠統，可能侵害民眾的言論及宗教自由，基督教律師團隊「捍衛自由聯盟」（ADF）合作律師大衛（David French）分析，「美國憲法明文規定，人民享有言論及宗教自由，AB-2943法案顯然與法律背道而馳。」

福音派基督教法律組織自由律師會（Liberty Counsel）創辦者及主席馬特（Mat Staver）說，若法案通過，他們將會提起聯邦訴訟。他們同時呼籲當地教會及基督徒迅速採取行動，諸如寄電子郵件、語音留言、電話抗議等，讓選區內的參、眾議員聽到基督徒的聲音，其他人甚至稱之為「基督教之戰」。