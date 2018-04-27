文金會簽署「板門店宣言」 今年內正式結束韓戰

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今日展開兩韓峰會，會中簽署「板門店和平繁榮統一朝鮮半島宣言」，鄭重宣布朝鮮半島將不再發生戰爭。（美聯社）

2018-04-27 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩展開文金會，這是自2007年南北韓高峰會後，睽違11年的兩韓領袖對談，金正恩更成為韓戰後首位踏上南韓領土的北韓領導人。文、金兩人於台灣時間今（27日）下午簽署「板門店和平繁榮統一朝鮮半島宣言」，將在今年內正式結束韓戰。

據《CNN》報導，韓戰在1953年陷入僵局後簽署了停戰協議，不過和平條約從未被遵循，南北韓過去基本上仍處於戰爭狀態。但文在寅與金正恩如今簽署「板門店宣言」，鄭重宣布朝鮮半島將不再發生戰爭，新的和平時代已經開始。文在寅在簽署文件後表示，「金正恩主席和我一致認為，實現徹底的無核化，這是我們的共同目標。」

「板門店宣言」共有9大要點，第1，南北韓雙方都同意結束1953年停戰的韓戰。第2，南北韓同意將無核化作為共同目標，共同努力使朝鮮半島免於核武的威脅。第3，南韓總統文在寅將於今年秋季訪問平壤。第4，南北韓兩國同意停止一系列在地面、空中和海洋上的敵對行動。

第5.從5月1日開始，南北韓將停止在兩國邊境的心戰廣播。第6，南韓將在北韓的開城設立聯合辦事處。第7，兩韓將於8月15日，舉辦因韓戰而南北分隔的家庭團聚日。第8，兩韓同意重新連接東海岸的朝鮮半島鐵路。第9，兩韓將共同參加2018年亞運會。

回顧文金會的過程，文在寅與金正恩於台灣時間今日上午8時30分左右，在南北韓軍事分界線上握手，金正恩隨即牽著文在寅的手走向北韓，讓現場人士大吃一驚，因為這完全不是既定行程，緊接著兩人又走回南韓境內，檢閱南韓儀仗隊並讓雙方隨行人員互相問候。

走入會議場所「和平之家」1樓時，金正恩在留言簿寫道，「新的歷史從現在開始，和平時代站在新的起點。」兩人走上2樓會議廳後發表簡短談話，金正恩表示，「假如我們能夠齊心協力，那麼這失去的11年（從2007年南北韓高峰會至今）就能彌補。如果我們可以敞開心扉說話，並從這次會議中取得積極的成果，那將是一件好事。」

文在寅則回應，「春天正在韓國蔓延，我相信我們的會面對彼此所有人來說都是非常重要的，這當然意味著我們肩膀上的負擔很重。金主席是歷史上第一次穿越軍事分界線的人，讓分界線不再是分裂的象徵，而是和平的象徵。金主席做出了勇敢和大膽的決定，讓我十分敬佩。」

隨後兩人展開文金會閉門會議，沒有任何媒體在場。台灣時間上午11時會談結束後，金正恩與文在寅分開用午膳，金正恩搭乘座車暫時回到北韓。到了台灣時間下午3時30分，金正恩與文在寅親手合作在軍事分界線植樹，這是一棵1953年生長至今的松樹，也就是兩韓停戰的那一年。

種植松樹的土壤與水源都是從邊界的兩側所取得，並且混合在一起，極具兩韓友好的象徵意義。緊接著兩人就一起散步，旁邊的隨扈則沒有靠近，文、金走到一半時坐下聊天，只有彼此才聽得到對方說了什麼。經過一陣促膝長談，文在寅與金正恩又回到會議室經過短暫的協商後，正式簽署「板門店宣言」。（更新時間：17:28）