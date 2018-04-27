毛澤東雕像遭砸成「土棍」 專家：中國民意嚴重分裂

毛澤東雕像遭不明人士砸成「土棍」。（擷取自多維新聞網）

2018-04-27 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一座由民眾自發集資興建的前中國領導人毛澤東紀念堂，近日遭不明人士砸毀，毛澤東的雕像還被砸至面目全非，聞訊而來的民眾痛哭失聲，還有人表示，事發後當地政府不聞不問，質疑當局正是下手元兇。

綜合外媒報導，事發後當地民眾群情激憤，不少人將照片PO上微信，引發輿論熱議，「擁毛派」網友認為，兇手絕非一般百姓，而是「對毛主席、共產黨懷著刻骨仇恨的有權有勢階級敵人」，還有當地民眾認為，行兇者膽敢犯下此惡行，事後當地政府又無所作為，懷疑嫌犯肯定是在「執政黨最高當局的保護傘下行事」。

對此，北京學者查建國分析指出，中國民間對於毛澤東的認識出現嚴重分裂，「許多人認為毛澤東時代比現在好，但是若真要回去他未必願意」，另外一半的民眾意識到當年是場大災難，當然對毛澤東十分反感，整個社會因而存在此一大分裂狀況。

河北知名媒體人朱欣欣則表示，砸毀毛澤東紀念館此舉充分反映中國對毛的評價出現極端分裂的狀況，上至官方，下至民間，均存在嚴重的認知分歧。他說，中國出於政治需要，必須給予毛澤東部分肯定，但民間對文化大革命時期的歷史仍有一定程度的了解，導致民間與官方產生衝突與對立的情感。