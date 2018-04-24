全球鳥類危機 國際鳥盟：每8種有1種瀕臨滅絕

最新研究指出，全球鳥類8種中有1種面臨絕種危機。圖為雪鴞。（歐新社）

2018-04-24 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕全球鳥類因為人類活動頻繁，面臨滅絕的危機。據國際生態保育聯盟「國際鳥盟」（BirdLife International）發表最新的《世界鳥類現況》警告，全球所有鳥類，每8種中有1種面臨滅絕危機，其中有1469個被列為瀕危鳥種。

據《衛報》報導，研究人員研究發現，人類活動頻繁的原因，導致全球至少有4成鳥類物種正在減少，其中鳥類減少最主要的原因為農墾，其次為伐木、物種入侵、獵捕與陷阱、氣候變遷，最少為都市化的發展。

報導也提到，受人類捕獵影響瀕臨滅絕的鳥類：黃胸鵐（yellow-breasted bunting）、歐斑鳩（European Turtle-Dove）。此外，海鳥也受到漁撈過度與氣候變遷影響，登上瀕危名單：北極海鸚（Atlantic puffin）、三趾鷗（black-legged kittiwake）、雪鴞。

面對鳥類的瀕危，「國際鳥盟」的研究人員阿利森（Tris Allinson）認為，「這一切都是可逆的」，不僅針對農業開墾進行方案討論，也必須找出人類與生態保護共存的方法。