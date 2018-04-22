拍賣華格納親筆信 猶太賣家：作者會嚇到從墳墓跳出來

猶太人比例最高的國家－以色列，近日將拍賣反猶太作曲家華格納的手寫信。（法新社）

2018-04-22 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕以色列耶路撒冷近期將拍賣德國作曲家華格納（Richard Wagner）的手寫信，信中充滿猶太人的批評。雖然華格納在以色列不受歡迎，但賣方仍幽默地說，「如果華格納得知這封信讓猶太人得利，一定會嚇得跳出墳墓。」

《法新社》報導，下週二（24日），以色列首都耶路撒冷將舉行拍賣會，其中一項拍賣物為1869年4月25日華格納寫給法國哲學家舒爾（Edouard Schure）的手寫信。華格納在信中提及，法國對猶太人認識太少，導致猶太人融入法國社會，讓人察覺不到「猶太精神對現代文化的腐蝕性影響力」。

主持這次的拍賣方艾倫（Meron Eren）指出，這是第一次經手華格納的物件，他也開玩笑地表示，如果華格納知道親筆信竟然是被猶太人拿來出售獲利，一定會嚇到從墳墓跳出來。

華格納為19世紀德國著名作曲家、劇作家，但他因為反猶太主義、貶抑女性、主張種族純正的納粹觀念等思想，不僅讓他成為希特勒（Adolf Hitler）最喜歡的作曲家，也影響他的部分作品。

以色列當地則有個不成文規定，從不在國內演奏華格納的作品，近年來有人試圖打破這條規定。推崇瓦格納音樂的律師利維尼（Jonathan Livny）表示，同樣身為來自德國的產物，以色列人愛戴德國製造的汽車、潛艇，卻抵制華格納的任何作品。他也補充，「華格納已經成為大屠殺的象徵」。