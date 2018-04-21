政治審查？ 香港教科書連「傳媒監察政府」都被刪

2018-04-21 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港教育局近日被指以政治考量審查中學歷史課本，其中，「香港位於中國南方」、「中國堅持收回香港主權」等句子，被教育局教科書評審小組以「措辭不恰當」為由要求修改，引發相關團體及民眾質疑教科書內容遭政治審查。香港眾志今（21）日在臉書發文，指出有教師發現2013年版本的小學課本裡提到的傳媒功能包括「監察政府」及「揭露社會問題」，然而在2017年版本中卻被刪去。

根據《香港01》報導，香港教育局長楊潤雄昨（20）日出席會議時稱，「香港位於中國南方」此句語意不清，這句話可解釋成香港位於中國境外的南方，或位於中國境內的南方。至於「中國堅持收回香港主權」未過審批的理由是，中國一直擁有香港主權，所以沒有收不收回的問題。

此波爭議尚未平息，主張民主自決的香港年輕政黨「香港眾志」今日再發文指出，有教師發現小學課本《今日常識新領域》中的內容也遭到更動，2013年版本提及傳媒功能包括「監察政府」及「揭露社會問題」，但2017年再版中，這兩項功能已從內文中被除去。

香港眾志對此提出質疑，指控當局正有系統的刪除教科書中「政治不正確」的內容，要求政府「立即停止以偏頗的政治思維篡改教科書」。他們日前推動的「紅色教育醜聞不斷」連署也持續進行中，反對當局的國歌教育及篡改教科書行為。