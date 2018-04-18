中國逾百股民遭坑殺 告趙薇索賠逾3千萬

2018-04-18 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對龍薇傳媒擬收購萬家文化（現更名祥源文化）案，中國證監會16日公布行政處罰決定書，其中演員趙薇夫婦被判5年證券市場禁入和30萬元人民幣（約142萬元新台幣）罰款，但除了罰款，趙薇還得面對眾多投資人的索賠，根據中國當地的律師表示，有超過100名股民向趙薇索賠，累計索賠金額約680萬元人民幣（約3220萬元新台幣），未來可能持續增加。

根據中國媒體《現代快報》報導，江蘇的頤華律師事務所律師韓友維表示，根據法律和類似案件的判決經驗，在虛假陳述期間買入祥源文化，受到損失的股民，可向相關負責人提出索賠，可起訴祥源文化，也能起訴龍薇傳媒和趙薇夫婦。

韓友維表示，目前由他們代理，首批進行集體索賠的投資者共有10人左右，今年4月上旬已被法院受理，第2批準備索賠的投資者約100人左右，索賠金額和人數還在不斷增加當中。韓友維預計，很多投資人都會同時把祥源文化、趙薇夫婦列為被告。

韓友維表示，由於中國證監會下達了行政處罰，這勢必加快審理過程，股民勝訴希望非常大。

由趙薇控股的「龍薇傳媒」2016年11月2日成立，但成立51天就宣布要收購萬家文化29.135%股份，之後被上海證券交易所發現龍薇傳媒的資金來源槓桿率極高，最終全案因融資問題收購計畫中止；中國證監會認為，收購過程中龍薇傳媒通過萬家文化披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，造成萬家文化的股價大幅波動，嚴重影響市場秩序和投資者信心。