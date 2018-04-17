美軍太平洋司令被提名人：支持對台軍售常態化

2018-04-17 23:20

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕美軍太平洋司令戴維森（Admiral Philip S. Davidson）今天在參院表示，依照台灣關係化，美國對台軍售本來就應該常態化進行，並提供台灣可靠的海島防禦。至於美軍是否要與台灣進行海軍艦艇互訪？他說，美國近年沒有類似的互訪，這件事正在討論中，他期待與前任司令哈里斯、國會以及跨部會的單位進行討論。

被問到未來美軍會不會邀請台灣參與印太地區的軍演？戴維森說，這是新的倡議，他需要多一點時間考慮，並請教哈里斯。參院軍事委員會今天上午舉行戴維森，以及北方司令部與北美太空防衛司令部的司令歐蕭納西（General Terrence J. O’Shaughnessy）的任命聽證會。戴維森是在回答參議員卡頓連串有關台灣的質詢時作上述答覆。

他在書面證詞中表示，美國不在中國與台灣之間扮演調人，不施壓要求台灣與中華人民共和國談判，美國依據台灣關係法提供給台灣的防禦承諾，使台灣有信心在有一個有力量的位置上與中國交往。

戴維森說，兩岸關係自台灣總統蔡英文當選後維持冷卻狀態，北京自此一直迫使台北接受所謂的「九二共識」做為兩岸關係友好的一個前提，這是蔡英文政府所不願意做的。兩岸都不願在台灣地位問題上妥協，但中國堅持台灣要承認「一個中國」才有可能舉行資深官員的會談。

他指出，中國在外交上積極地增強對台灣的壓力，奪取台灣的邦交國，並阻止台灣參與國際組織，中國繼續進行野心勃勃的軍事現代化以建立嚇阻台灣追求獨立的能力，必要時以武力統一台灣，兩岸關係雖然比起2008年穩定，但是短期明顯改善的機率渺茫。

在答詢時，戴維森說，他相信中國正在南海進行軍事化，意圖控制南海的海空航道，美軍有信心維持這個地區的航行與飛行自由。他表示，中國有意成為一個可以在全球投射武力的國家，中國正在擴張在海外港口的基地，為在印度洋常態化並維持駐軍做補給準備。他也指控中國確實透過網路竊取美國的軍事和商業科技機密以增加自己的優勢。

他在書面證詞中也提到，朝鮮半島一旦發生衝突，可能會影響美國與中國有效地競爭。一旦嚇阻失敗，美軍部分的前置部署資源可以要用來嚇阻或擊敗北韓，不過太平洋司令部已經部署了新的武器，取得進入新地點的管道，並提升現有作戰地點的能力，並鼓勵透過政府整體的策略來應對這個區域的挑戰。