聯合空襲敘利亞 BBC：英美法恐違國際法

英美法聯合空襲敘利亞，民眾反美情緒高漲。（美聯社）

2018-04-17 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美英法聯合空襲敘利亞，引發國際情勢緊張，前述3國強調，發動空襲的理由是為維持禁用化學武器的國際禁令，阻止敘國總統再次使用化武攻擊平民，然而，有專家指出，用武力強行執行國際法中關於化武的規定，會使世界倒退回聯合國憲章出現前的時代。

英國廣播公司（BBC）引述《使用武力國際法手冊》一書編輯，劍橋大學國際法教授韋勒（Marc Weller）的看法，認為聯合國憲章雖允許各國使用武力自衛，或以「維護國際安全」此一更廣義的目的使用武力，不過，各國若欲使用武力需得到聯合國安理會授權，強調英美法聯合空襲已屬非法行為。

韋勒進一步指出，如此安排是為了保障各國面對已發生或即將遭遇的襲擊時，在必要的情況下透過武力自衛來保障安全，同時確保武力不致淪為強國操縱國際政治的慣用武器。他說，正因如此，國際法排除了報復性軍事打擊的合法性，若無聯合國安理會的授權，針對他國行為任意動用武力採取報復行動屬非法行為，將受聯合國安理會譴責。

韋勒表示，前述報復行為雖屬非法，但若為迫使他國重新遵守其國際義務，則可受到寬恕。他接著舉例指出，1981年以色列在巴比倫行動中，襲擊伊拉克首都巴格達附近的奧斯拉克核反應爐，遭到聯合國安理會譴責；美國也曾在1998年襲擊蘇丹的化學武器設施，以報復同年稍早發生的美國大使館爆炸案，同樣也遭到聯合國安理會譴責。