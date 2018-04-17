揭性侵惡行掀起「#MeToo」《紐時》奪2018普立茲獎

《紐時》記者坎特（右2）率領的團隊，和《紐約客》撰稿人法羅連環爆料，成功扳倒了好萊塢大亨溫斯坦。（美聯社）

2018-04-17 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國新聞界最權威的「普立茲獎」（Pulitzer Prizes）當地時間週一頒獎，其中受到矚目的《紐約時報》和知名雜誌《紐約客》（The New Yorker）因揭發製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）的性侵醜聞，贏得普立茲最高榮譽「公共服務獎」。

綜合外媒報導，《紐時》記者坎特（Jodi Kantor）率領的團隊，和《紐約客》撰稿人法羅（Ronan Farrow）去年連環爆料，成功扳倒了好萊塢大亨溫斯坦，也催生了社群媒體的「#MeToo」運動，促使全球女性陸續站出來，指控有權、有勢男士們的惡行。

其他獎項部分，《路透》記者鮑德溫（Clare Baldwin）、馬歇爾（Andrew R.C. Marshall）、莫戈托（Manuel Mogato）報導揭發菲律賓反毒戰爭下的殘酷真相，並提到總統杜特蒂與警方暗殺隊之間的關係，贏得「國際報導獎」。

《紐時》與《華盛頓郵報》追蹤美國總統川普團隊在2016年總統大選期間涉嫌「通俄」，為特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查提供線索，贏得「國內新聞報導獎」。

另外，饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）則靠著專輯《DAMN》奪得「普立茲音樂獎」。

《紐約客》撰稿人法羅。（法新社）