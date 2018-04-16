德國師生挖到寶 中世紀丹麥國王寶藏出土

業餘考古學家熊恩師生以金屬探測器測得丹麥國王哈拉德格蒙森的寶藏。（法新社）

2018-04-16 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕業餘考古學家熊恩（Rene Schoen）與他的學生馬拉施耐特申科（Luca Malaschnitschenko）今年1月在德國北部魯根島（Ruegen island）發現一塊金屬，起初以為只是毫無價值的鋁片，經當地考古機構展開挖掘後，據信可能是丹麥國王哈拉德格蒙森（Harald Gormsson）的寶藏。

綜合媒體報導，熊恩師生兩人一開始是以金屬探測器測得一塊金屬，起初以為是沒有價值的鋁片，仔細檢查後才發現是一枚銀幣。

當地考古機構得知此事後，遂於週末展開涵蓋400平方公尺面積的挖掘工作，共挖掘出經過編製的項鏈、珍珠、胸針、戒指、槌子以及多達600枚破損的硬幣，其中超過100枚可追溯到10世紀的丹麥國王（約958年－985年或986年）及挪威國王藍牙哈拉德的年代。

若以哈拉德的年代計算，意味著寶藏可能是中世紀980年代末葉被埋藏入土，與外界認知哈拉德逃往波蘭帕默瑞尼亞（Pomerania）的時期不謀而合。主導挖掘工作的考古學家席倫（Michael Schirren）表示，這是波羅的海南部地區最大的哈拉德硬幣考古發現，意義重大。

哈拉德（丹麥語：Harald Blåtand Gormsen），有著名「藍牙（Blåtand）」的綽號，現今在智慧型手機及筆記型電腦中的藍牙技術，即是借國王的綽號「Blåtand」當名稱，blå＝藍，tand＝牙，直接翻譯成中文「藍牙」。哈拉德曾於西元958到986年統治丹麥，並將基督信仰帶到當地。

當地考古機構得知此事後，於週末展開涵蓋400平方公尺面積的挖掘工作。（法新社）

這項考古工作共挖掘出經過編製的項鏈、珍珠、胸針、戒指、槌子以及多達600枚破損的硬幣。（法新社）

這項考古工作共挖掘出經過編製的項鏈、珍珠、胸針、戒指、槌子以及多達600枚破損的硬幣。（法新社）