濟州航空將台灣、中國並列 強國學生抗議慘遭打臉！

海報已將中國改成山東，但我國國旗仍存在。（圖擷自網路）

2018-04-16 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州航空最近召募旅韓的外國留學生協助宣傳，召募海報上將台灣、香港和中國並列，再度被中國學生發現，並向主辦單位提出抗議，還揚言要撕海報，不過主辦方霸氣回嗆，學生若撕掉海報，將被提交校方懲戒。

綜合中媒報導，該召募活動由濟州航空與韓國廣播與媒體製作公司（K-PAL）共同舉辦，海報指名要日本、越南、台灣、中國、香港等國留學生，擔任「Joyber」協助公司宣傳韓國旅行魅力，海報將我國國旗和中國五星旗等國旗並列。

一名中國籍女學生看到海報後隨即向主辦方抗議，該女學生在微博表示，「台灣人和香港人都是中國人」她進一步說，「致無知的人：香港不止有『中國人』，還有其他種族的人，例如菲律賓人。」女學生還強調海報上犯了「低級錯誤」，揚言將海報撕下，甚至通知大使館和相關部門。

針對女學生抗議，K-PAL霸氣回應，稱濟州航空需要中國、台灣、香港各地成員，與無知或輕視完全無關，也與政治無關。K-PAL也強調，在南韓「台灣人」、「香港人」這些用語再自然不過，女學生無權指點韓國人不能用這些稱呼，並警告即使只撕下一張海報，也會提交校方懲戒。

該女學生反批，K-PAL威脅一個捍衛自己國家的留學生，「作為中國人，有義務維護中國」。K-PAL第2次回覆則表示為「用語混淆」而道歉，願更改用語，最後改將中國改為山東，女學生才感到滿意，不過改版後我國國旗仍留在海報上。