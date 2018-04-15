公安突臨會場 上海國際峰會喊卡、全球近千名來賓被清場

第二屆全球金融科技峰會12日在上海舉行，期間卻突然出現大批公安，會議不得不臨時喊卡。（圖擷取自中國《新浪網》）

2018-04-15 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕第2屆全球金融科技峰會12日在中國上海希爾頓酒店舉行，會議邀請來自政府部門、行業協會與金融機構等全球800多名金融科技人才，沒想到當天會議舉行到一半，大批公安卻突然闖入會場，要求緊急停止會議，近千名來賓只好在酒店人員的指示下離開現場。

綜合媒體報導，會議在12日早上舉行，全球多名來賓輪流上台演講，但接近中午時，主辦單位卻突然接到上級通知，要求把會議給緊急終止，隨後會場就出現大批公安把現場封鎖，800多名與會來賓只好在酒店人員的指示下，匆匆忙忙的離開會場。

有網路消息指稱，峰會會臨時喊卡，是因為有投資者因投資與會的項目損失慘重，心生不滿因此舉報大會並進行維權；而主辦單位則稱，公安會進入會場並終止會議，是因為他們有收到消息，指出會議有安全上的疑慮，但詳細原因還在查證中。

中國廣州中山大學經濟學系教授林江則認為，該峰會規模龐大、有近千人出席，而出席的公司多數又是科技公司，甚至還有些是數字加密貨幣的公司，他們可能會在會議上討論虛擬貨幣、比特幣的議題，但買賣比特幣在中國是違法的，因此當局必須阻止。

林江還指出，中國目前正在發展大數據，而峰會上又會討論到大數據庫，中國深怕會影響自己在科技方面的發展，因此才會派出公安終止會議。