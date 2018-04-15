亂送德國馬克思銅像 上海學者：中國舉動很荒謬！

中國贈送德國一座4.4公尺的馬克斯銅像，現已抵達當地。（法新社）

2018-04-15 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕德國哲學家、馬克思主義創始人馬克思（Karl Marx）5月將200週年冥誕，中國日前贈送德國一座4.4公尺的馬克斯銅像，引發各方罵聲，最近連中國自家學者朱大可也看不下去，公開質疑「中共把自己拋棄的偶像當禮物送還德國，舉動很荒謬。」

中國為了紀念馬克思200週年冥誕，打造高4.4公尺，重2.3噸的馬克斯銅像，將安置在馬克思的故鄉、位於德國西部的特里爾城。此事在德國和國際社會引發強烈批評，德國人權組織德國受威脅民族協會（GfbV）批評，中國正加緊迫害教會成員，如果特里爾仍將中國的禮物安置在市區顯著的位置，是對中國受迫害基督徒的背叛。

該協會主席德留斯（Ulrich Delius）痛批，「無視中國基督徒、維權人士和人權律師面臨的糟糕狀況，將中國送的馬克思銅像安置在市內，此舉既缺乏敏銳的感覺也缺乏遠見，況且中國正是打著馬克思的名義踐踏人權。」

台灣學者余英時在《自由亞洲電台》撰文也批評，馬克思主義到底是什麼，恐怕連習近平也不懂，「把一個自己都搞不懂的偶像當禮物送德國，不但虛偽，而且可笑」。文中也提到，中國具影響力的文化學者、上海同濟大學人文學院教授朱大可也批評，「我們（中國）不要的東西現在退貨給德國，這對人家是不敬的」。他也強調，「中國受馬克思階級鬥爭理論毒害非常深遠，現在我們不能倒過來再去害德國，把這個階級鬥爭又送還給它，萬一他們用起來，殺人無數，那是我們的罪惡了！」

當地民眾則擔心，西蒙教堂廣場是為了紀念宗教傳道先驅西蒙，放馬克思像不倫不類。居民更憂慮，銅像會招來大批中國遊客、信奉者，破壞小城安寧。