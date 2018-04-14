強國李宗瑞？富少睡100女再偷拍淫片 竟辯稱「只是好玩」

2018-04-14 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海有一名外表挺拔、身高185公分，人稱「夯先生」的男子，2年內與100名女子上床，甚至將性愛過程偷拍，製成A片販售。當地警方在今年1月底將他逮捕到案，他則表示「很後悔，只是覺得好玩」。

綜合中媒報導，「夯先生」常在網路上分享自己「交戰」的經驗、傳授撩妹密技，還開設專門論壇，引發網友熱議，「夯先生」聲稱自己過去2年內與100名女性上床，並偷偷拍攝性交過程，再拿到網路上非法販賣，因而被網友稱為「大神」，「夯先生」也因此被當地警方盯上。

當地警方在今年1月發現「夯先生」與一名女性在北京發生性關係，隔日即到他的工作場所，將他逮捕；警方推斷，「夯先生」透過機場、酒吧等場所，有目的性地搭訕陌生女子，再透過通訊軟體連絡，並發生性關係、同時偷拍性交過程，「自導自演」製成A片，再委託一名在美國留學的學生在網路上非法販賣A片盈利，目前已在網路上查獲30多部A片，當地警方呼籲民眾要提高警覺，懂得保護自己。

「夯先生」本月初接受當地媒體採訪時表示「很後悔」，並稱起初只是覺得好玩，才會偷偷拍攝性愛影片，「一開始覺得好玩，就去拍，有些女孩子也願意和我拍」，他也向妻子喊話「老婆對不起，我錯了」。