遭中國打壓 香港新聞自由慘跌5年來新低

香港記者協會11日公布新聞自由指數，2017年新聞自由的狀況為47.1％，是從2013年開始統計以來的最低數字，而主要的原因在於中國當局、香港政府和媒體雇主的施壓。（路透）

2018-04-13 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港記者協會11日公布新聞自由指數，只見民眾評價2017年新聞自由的狀況為47.1％，比2016減少0.9％，是從2013年開始統計以來的最低數字，而主要的原因在於中國當局、香港政府和媒體雇主的施壓。

據《美國之音》報導，香港記者協會指出，73％新聞工作者透露，香港新聞自由的確在倒退，只有23％覺得沒變化。大多數的民眾和新聞工作者都認為，倒退主因來自中國政府的脅迫，使得香港新聞自由遭到打壓。新聞從業人員表示，管理階層因為擔憂得罪中國政府，會修改甚至刪除相關報導，有時更直接否決採訪提案。

香港記協主席楊建興對此分析，中國領導人習近平去年來訪香港時，要求港人不能逾越港獨紅線，代表著一國兩制裡言論自由和新聞自由的空間正在縮小。嶺南大學文化研究系副教授梁旭明更指出，記者所屬的公司或集團會展開審查，讓記者也開始自我審查，使得採訪自由受到了影響。

此項調查由港大民意調查項目於今年1、2月展開，共1033名18歲以上講粵語的香港居民接受完整調查，另有520名新聞工作者的有效問卷調查。不過，香港大學法律學系副教授戴耀廷日前來台參加會議，卻被指控在台宣揚港獨思想，香港記協新聞自由小組召集人任美貞表示，如果這個調查是在戴耀廷事件後才做，數據只會更差。