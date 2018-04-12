3000警力與「抗薩」民眾流血衝突 韓軍方：暫緩施工

南韓國防部今（13）日將高空防禦飛彈系統「薩德」（THAAD）與其建構材料，運入慶尚北道西南部的星州郡該地的施工預定地，圖為希臘薩德系統。（美聯社）

2018-04-12 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部今（13）日將高空防禦飛彈系統「薩德」（THAAD）與其建構材料，運入慶尚北道西南部的星州郡該地的施工預定地，被反薩德民運團體阻擋，現場3000警力與民眾發生流血衝突，國防部與之協商後決定擇期再行施工。

根據《韓聯社》報導，逾150位星州郡民眾與6個反薩德民運團體，今天早上在施工預定地附近的橋梁要道，以人海戰術阻擋裝有薩德設備與建材的大貨車，因此與現場維持秩序的3000名警力發生衝突，雙方均有人掛彩，南韓國防部在午後與之協商，獲得共識。

抗議民眾的讓步結果，允許軍方將12輛拖板車開進施工營區，且讓軍方運走2017年用來開闢施工土地的小山貓、挖土機等重型器械，但不准運載薩德設備與建料的大貨車駛入營區，國防部對此表示，在下週前將持續與民眾溝通，暫不向星州郡基地輸入建材。

在民眾與國防部的談判結束後，抗議群眾自動自發離開現場，當局亦於下午2點撤除所有維持秩序的警力，但國防部在談判前記者會中提到，星州郡營區環境相當不良，裡面的軍人們苦不堪言，因此當務之急是將建材運入營區內施工，開工刻不容緩。