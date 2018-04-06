臉書再爆隱私危機 竟想跟醫院共享病歷

2018-04-06 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）個資洩露案越演越烈，不只劍橋分析，臉書今日更被爆出曾向美國多間大型醫院要求共享病人的醫療紀錄，用於臉書的研究計畫，對此臉書發言人回應，這項計畫目前已經中止，且先前從未超過「計畫」的程度。

根據美國媒體《CNBC》報導，臉書上個月曾向美國史丹佛大學醫學院、美國心臟病學學院等多間醫療機構，提出簽訂病患資料共享協議的要求，若協議真的簽署，臉書將能取得病人的年齡、病歷、藥物處方等私密資料，並將這些資訊與臉書的數據庫連結。

臉書發言人則否認他們手中握有病患的個人資訊，「這項研究工作還沒有超過計畫的階段，我們尚未收到、分享、分析任何人的數據」，且臉書認為這項研究將有助於疾病的治療與預防，與改善患者的護理機制，醫療機構能透過臉書蒐集的社群資料，決定如何預防患者的疾病、或是規劃患者的術後護理等等，有望為醫療帶來突破。

但由於美國對於病患隱私的法律十分嚴謹，目前美國醫療系統在處理、使用患者個人資訊上都非常謹慎，美國衛生政策專家也指出，如果臉書沒有考慮隱私的問題，那共享協議的推行將會非常困難。而目前臉書也因為劍橋分析的風波宣布中止這項研究計畫，專注在用戶隱私的維護工作上。