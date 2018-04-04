倫敦1小時2槍案 未成年1死1重傷

2018-04-04 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦當地時間週一（2日）晚間在1小時內發生2起槍擊案，受害者都是未成年人，造成1死1重傷。警方說，這2起槍擊事件之間並沒有關聯。

《BBC》報導，一名據信名為塔娜莎（Tanesha）的17歲少女，周一晚間在倫敦北部托特納姆（Tottenham）街頭「無緣無故」地遭槍擊身亡，而不到1小時，警方又獲報在2英里外，有一名16歲少年在沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）街頭遭槍擊。

一名知情人士說，塔娜莎當時和朋友聊天，槍手從一輛剛起步的車子開槍射擊。塔娜莎的一名友人說，她是社區中非常可愛的小女孩，她沒有跟任何人產生任何問題。她的家人和友人週二在遇害現場留下鮮花和蠟燭哀悼。

至於另一名16歲少年，沃爾瑟姆斯托選出的工黨議員克雷西（Stella Creasy）說，他被送到倫敦東部一家醫院急救，目前仍在加護病房觀察。倫敦警方表示，少年並沒有生命危險。

托特納姆選出的工黨議員拉米（David Lammy）說，他對倫敦暴力犯罪事件日漸增加「深感憂慮」，「沒有單一原因，但整個倫敦的槍枝犯罪和刀械犯罪都大幅上升。」

唐寧街發言人說，當局已經著手擬定有關限制攻擊性和危險性武器的新法律，包括禁止網路商店提供刀具宅配、私下擁有某些武器屬於違法行為等。