川普推翻歐巴馬命令 非法移民懷孕一樣要拘禁

2018-03-30 18:57

[編譯羅綺/綜合報導]美國共和黨總統川普誓言打擊非法移民,週四(29日)推翻一項歐巴馬時期的命令,往後遭拘留的非法移民孕婦,將不再像以前能輕易獲釋。

過去在歐巴馬總統任內,美國移民暨海關執法局(ICE)曾宣布:孕婦應推定給予釋放,不受強制拘禁的拘束。

路透社報導,ICE副執行助理局長米勒(Philip Miller)表示,川普命令ICE執法更嚴格,對於懷孕移民的新命令也是如此,「就像犯了重大暴力行為的男性,犯下重大罪行的女性也一樣要拘禁。」

他指出,自從去年12月新政策上路以來,共有506名孕婦被ICE拘禁,依情況不同,其中有些人已遭驅逐出境,也有些人獲釋留在美國;而現在拘留所內被強制拘禁的孕婦共有35名。

婦女難民委員會移民權利與司法項目(The Migrant Rights and Justice Program with the Women's Refugee Commission)主任蜜雪兒布萊恩(Michelle Brane)批評該新政,她指出,許多入境美國的女性是因性侵而懷孕,「對於孕婦來說,拘留具傷害性,尤其對被強姦和性暴力的受害者而言,拘留尤其嚴重」。

對此米勒回應,聲請庇護的孕婦若有「合理擔憂」的迫害,仍有可能獲釋,不會被驅逐出境。此外,懷孕末3個月的孕婦,仍依照過去的命令,一律獲釋。