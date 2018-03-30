川普推翻歐巴馬命令 非法移民懷孕一樣要拘禁

2018-03-30 18:57

［編譯羅綺／綜合報導］美國共和黨總統川普誓言打擊非法移民，週四（29日）推翻一項歐巴馬時期的命令，往後遭拘留的非法移民孕婦，將不再像以前能輕易獲釋。

過去在歐巴馬總統任內，美國移民暨海關執法局（ICE）曾宣布：孕婦應推定給予釋放，不受強制拘禁的拘束。

路透社報導，ICE副執行助理局長米勒（Philip Miller）表示，川普命令ICE執法更嚴格，對於懷孕移民的新命令也是如此，「就像犯了重大暴力行為的男性，犯下重大罪行的女性也一樣要拘禁。」

他指出，自從去年12月新政策上路以來，共有506名孕婦被ICE拘禁，依情況不同，其中有些人已遭驅逐出境，也有些人獲釋留在美國；而現在拘留所內被強制拘禁的孕婦共有35名。

婦女難民委員會移民權利與司法項目（The Migrant Rights and Justice Program with the Women's Refugee Commission）主任蜜雪兒布萊恩（Michelle Brane）批評該新政，她指出，許多入境美國的女性是因性侵而懷孕，「對於孕婦來說，拘留具傷害性，尤其對被強姦和性暴力的受害者而言，拘留尤其嚴重」。

對此米勒回應，聲請庇護的孕婦若有「合理擔憂」的迫害，仍有可能獲釋，不會被驅逐出境。此外，懷孕末3個月的孕婦，仍依照過去的命令，一律獲釋。