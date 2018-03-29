性侵女子多年驚爆被砍下體 印度宗教大師：我原諒

2018-03-29 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕54歲的印度「宗教大師」斯瓦米（Swamy Gangeshananda）被指控性侵一名23歲女子長達7年，最後被這名女子憤而拿刀砍斷生殖器。8個月後，宗教大師召開記者會宣布自己的「小弟」已經恢復，現在「功能一切正常」，並且強調他已「原諒」這名女子。

去年斯瓦米涉嫌性侵一名女子時，被女子以藏在枕頭下方的刀子砍斷了生殖器。

事隔8個月，斯瓦米在當地時間28日舉行記者會，宣布去年12月進行的手術十分成功，他的生殖器順利縫合，「我已變回一個正常人」。泌尿科醫生維賈雅恩（R Vijayan）也表示，斯瓦米現在可以順利如廁，性功能也一切正常。

然而記者會上斯瓦米拒絕談論性侵案，他只說：「我現在只會回覆關於我的健康問題。等我完全康復後，將另外舉行記者會談這起事件。」他還把自己的命運比做耶穌，「因為我們同被自己親近的人所欺騙」，但不會抱怨任何人，「我已經原諒了那些對我造成傷害的人。」

根據報導，去年這名23歲女學生向警方自首，自稱因為自從16歲就被斯瓦米性侵，7年來只能隱忍，直到忍無可忍，才在再度被性侵時以預藏的刀砍斷了宗教大師的生殖器。

當地警方表示，據這名女子說曾向同住的父母反映過此事，但父母還是盲目地相信斯瓦米，經常留斯瓦米過夜，就這樣度過了漫長的7年。

警方透露，斯瓦米可能吃上性侵未成年少女的官司，而忽略少女求救的母親也可能因縱容犯罪被起訴。