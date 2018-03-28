「沒有民事行為能力」 中國盲歌手銀行辦卡遭拒

2018-03-28 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國盲人歌手周雲蓬26日赴中國銀行深圳分行辦理「簽帳金融卡」（中國稱「借記卡），不料卻遭行員以「沒有民事行為能力」為由拒絕辦理。周雲蓬對此感到無法理解且認為荒謬至極，並將整個過程發佈至微博；該分行也為自家員工「專業能力不足」出面道歉。

綜合媒體報導，周雲蓬在經紀人陪同下，赴深圳沙河支行辦理「簽帳金融卡」。行員首先向他詢問「是否一點兒也看不見」，周雲蓬向他確認後，該行員則找來了「級別高一點的員工」，再次詢問同樣的問題。「級別高一點的員工」在確認周雲蓬確為視障後，隨即以「無民事行為能力的人不能辦理」為由，拒絕他辦理「簽帳金融卡」，並拒絕拍照。

當天晚上9點多，周雲蓬隨即在微博發佈自己所遭遇的情形，並公佈該行員員工編號，要求中國銀行給予答覆。

深圳分行昨日對此回覆表示，因行員自身專業能力不足，不僅未能提供快捷的業務辦理，還對周雲蓬造成情感傷害，已經向周雲蓬致歉並請求諒解。深圳分行並進一步解釋，指視障人員無需有人陪同，就能辦理銀行業務，且享有優先辦理待遇，該分行對所有殘障人士均一視同仁，沒有歧視。

深圳分行事後也致函周雲蓬一封道歉信，指發生上述情形是因工作人員個人專業不足，導致沒有提供快速的辦理流程，且對周雲蓬造成情感傷害感到非常抱歉，「我們一定會吸取教訓，提供更好的服務體驗。」

對於這個理由，周雲蓬無法理解，他表示，銀行應該想辦法讓無障礙通道更好，而不是要求監護人陪伴。