84人集體跳樓？ 他們站在倫敦大樓屋頂邊緣...

倫敦市大樓屋頂邊緣竟站著密密麻麻的「人群」，數一數有84「人」之多。（路透）

2018-03-27 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦市中心民眾如果在26日抬頭往上看，多半會被嚇得半死，因為大樓屋頂邊緣竟然站著密密麻麻的「人群」，數一數有84「人」之多。但這其實是防自殺組織CALM所推行的Project 84，將真人大小的雕像放在那裡，讓市民提高對自殺的認知。

據《CNN》報導，CALM執行長岡寧（Simon Gunning）表示，人們必須面對自殺的問題，去討論並積極地阻止它。這些雕像都被蒙上了臉，站在英國獨立電視台（ITV）幾棟建築的屋頂邊緣，直到4月1日之前都會留在那裡。

此項目由美國街頭藝術家詹金斯（Mark Jenkins）執行，他專門在公共場所放置超現實主義雕塑，並以此聞名。事實上，這84個雕像並非憑空捏造，它們代表著自殺身亡的84位男性，每個人的故事都在Project 84的官網刊出。《ITV》配合此活動，播出採訪84名自殺者親友的節目，希望讓人們去理解輕生的複雜性，進而找到方法改變悲劇。

Project 84還發起了一項網路請願活動，希望藉此說服英國政府採取行動，加強預防自殺和支持往生者親屬的政策，截至26日為止，已有超過8萬人連署。英國網友對於84個雕塑的反應大多都是正面的，人們開始討論起心理健康的相關問題。

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