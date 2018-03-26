南韓獲美永久鋼鐵關稅豁免 但有出口配額

南韓已與美達成協議，獲得永久鋼鐵關稅豁免，不過也設定配額，每年最多可向美出口268萬噸鋼材。（歐新社）

2018-03-26 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕川普對進口鋼鋁課徵高關稅，各國紛紛向美爭取豁免，原先獲得暫時豁免的南韓，已與美達成協議，獲得永久關稅豁免，不過也設定配額，每年最多可向美出口268萬噸鋼材。

綜合外媒報導，南韓貿易部宣布，與美國就修訂雙邊貿易協議原則達成共識，美國將免除南韓鋼鐵的25%進口關稅，雙方設定了韓國對美鋼鐵出口配額，南韓每年可向美國出口最多268萬噸鋼材，這是2015至2017年平均年出口量的70%；南韓外交部指出，對美出口限額，影響南韓鋼鐵業有限，因為對美鋼鐵出口僅佔其總出口量的11%。

美國高達25%鋼鋁關稅壁壘中，日前僅加拿大、墨西哥、歐盟、南韓、澳洲、阿根廷、巴西等6國暫時豁免。

行政院政委鄧振中表示，台灣目前處在「留校察看」階段，他與經濟部將與鋼鋁業者溝通，未來只要是銷往美國的鋼鋁產品，都避免採用中國進口原料，以爭取豁免；鄧振中認為，國內鋼鐵銷美分為台灣生產，與進口中國原料加工，美方的態度是，如果台灣不能保證不使用中國原料，則所有銷美鋼品都要課25%關稅。