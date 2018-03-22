新「紅寶書」？ 中國部隊編印「習近平語錄」

2018-03-22 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平因修憲可延續權力，被外界指這讓中國走回毛澤東時代，有媒體指出，中國北方戰區一支部隊印發了「習近平語錄」，觀察人士稱，這種類似文革「紅寶書」的「造神」需要高度關注。

海外媒體《自由亞洲電台》報導，這本名為《習主席語錄》的紅皮書在最近曝光，該書出自中國北部戰區16集團軍204旅砲兵團，編印部門為砲兵團政治處，內頁印有「基層官兵學習版」字樣，目錄顯示，該書收錄了習對於中國夢、強軍目標、群眾路線、反腐倡廉、批評與自我批評等內容的語錄。

據悉，204旅是駐紮東北吉林的一支重裝部隊，但旗下砲兵團的駐地不詳，目前亦不清楚這本語錄在軍中發行的範圍。

1960年代，中共軍方曾首先開始編印《毛主席語錄》。那本紅色封面的毛主席語錄被稱為「紅寶書」，文化大革命期間全中國幾乎人人隨身攜帶，放在胸前的口袋裡，隨時拿出來誦讀，發行總量多達50億冊。

觀察人士指出，幾個月前就有習語錄出現，現在需要觀察的是，習是否會阻止這種做法，如果這種情況越來越多，就意味是官方有意為之。另名觀察人士說，南京的金陵飯店，習近平的《治國理政》已成為每間房的必備之書，認為「造神」行為應是得到習默許。

這是自去年11月中共19大後，浙江一間學校出現《習近平語錄》，再一次出現紅寶書形式的「造神」現象。