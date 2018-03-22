心病難醫 日本企業年輕員工罹患心理疾病增加

日本一項調查顯示，日本企業中罹患心理疾病的年輕員工增加。日本上班族示意圖。（法新社）

2018-03-22 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本一項調查顯示，日本企業中罹患心理疾病的年輕員工增加；分析認為，可能是年輕人被委以重任，可是卻沒有相應的職務或權限，才會導致心理狀況不佳的年輕員工持續增加。

《日經中文網》報導，日本公益財團法人「日本生産性本部」的調查在去年7月至9月展開，該項調查詢問日本全國共221家企業「患心理疾病的員工哪個年齡層最多」？結果顯示，10~20多歲的比例達到27.9%，比2014年調查時（18.4%）上升了近10個百分點；值得注意的是，2002年開始調查以來，10~20多歲這個年齡層的罹患心理疾病的比例沒有超過20%，這次卻暴增。

另外，30多歲的比例為32.6%，比2014年調查（38.8%）減少了6.2個百分點；40多歲為35.8%，比2014年（32.4%）增加了3.4個百分點；50歲以上則是3.7%，比2014年（4.4%）降低了0.7個百分點。

日本生産性本部分析指出，這可能是年輕人被委以重任，可是卻沒有相應的職務或權限，才會導致心理狀況不佳的人持續增加，認為企業應該要提供協助，提升年輕員工的自信。